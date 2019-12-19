جهود في الكونجرس الأمريكي لزيادة الرسوم على الواردات الروسية

تعهد كبار النواب الأمريكيين من الديمقراطيين والجمهوريين بالمضي قدما في حملتهم لوقف العلاقات التجارية التفضيلية لروسيا مع الولايات المتحدة، وإفساح الطريق أمام فرض زيادات على الرسوم التجارية بعد أن كان قد تم حذف هذا البند من مشروع قرار لمجلس النواب يحظر استيراد الطاقة من روسيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، تعهد ريتشارد نيل كبير الديمقراطيين بلجنة السبل والموارد المسؤولة عن التجارة بمجلس النواب، بتحرك للحزبين الأسبوع المقبل عندما يعود أعضاء حزبه من عطلة إلى فيلادلفيا.

وتحظى الفكرة بدعم من الديمقراطي رون ويدين والجمهوري مايك كرابو، وهما من كبار أعضاء مجلس الشيوخ بلجنة المالية، والنائب الجمهوري كيفين برادي بلجنة التجارة بمجلس النواب.

وتمت الموافقة على التشريع من جانب مجلس النواب مساء أمس الأربعاء، حيث يحظر استيراد النفط والغاز الروسيين ويدعو إلى إجراء تقييم لعضوية روسيا بمنظمة التجارة العالمية.

لكنه حذف بند معالجة ما يطلق عليه بالعلاقات التجارية الطبيعية الدائمة لروسيا مع الولايات المتحدة بعد طلب من البيت الأبيض.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.