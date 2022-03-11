الشناوي: هدفنا الفوز على صن داونز في ملعبنا

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول بالأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، مُشيرًا إلى أن الفريق استعد لها جيدًا قبل الحضور إلى جنوب إفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عقد ظهر اليوم الجمعة، قال الشناوي: "إن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، خاصة أن التوفيق لم يحالفنا في المباراة الأولى بالقاهرة".

ووجه الشناوي التحية لنادي كايزر تشيفز بعد الاستقبال الجيد من جانب مسئوليه لبعثة الأهلي أمس قبل التدريبات، وحرصهم على تهيئة الأجواء لأداء التدريبات في جو مثالي، فضلا عن توفير أجهزة وأدوات الاستشفاء عقب الانتهاء من التدريبات.

وأضاف الشناوي أنه على الرغم من أن كايزر تشيفز كان أحد المنافسين في البطولة الماضية، إلا أن الاستقبال كان رائعا من كافة الوجوه، وهذا يدل على العلاقات الطيبة بين الأهلي وكايزر تشيفز، وهذا هو دور الرياضة دائما في توطيد العلاقات بين الأندية.