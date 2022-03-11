الهند: إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الهندية، مساء اليوم الجمعة، بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية.

ونقلت الخبر فضائية «الجزيرة»، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.