الهند: إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية

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أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الهندية، مساء اليوم الجمعة، بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية.
ونقلت الخبر فضائية «الجزيرة»، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.