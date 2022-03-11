 الهند: إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية - بوابة الشروق
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الهند: إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:50 م

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الهندية، مساء اليوم الجمعة، بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان أثناء أعمال صيانة دورية.

ونقلت الخبر فضائية «الجزيرة»، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

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