قال الموسيقار راجح داوود، إن فيلم «الصعاليك» كان أول فيلم طويل يعمل به، لافتًا إلى أنه عمل مع داوود عبدالسيد في أكثر من عمل، حتى شكلوا ثنائي واستطاعوا النجاح معًا.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن هناك ناقد وجه نقدًا لموسيقى فيلم «الكيت كات»، حيث أنه اعتبرها غير مناسبة لطبيعة أحداث الفيلم، ذاكرًا أن هذا الناقد تواصل معه بعد خمس سنوات، وأخبره أنه كتب مقالا جديدًا أبدى فيه إعجابه بموسيقى الفيلم، ووجه له التحية على الموسيقى.

وذكر أن موسيقى «الكيت كات» كانت مستغربة للبعض عند عرضها لأول مرة، كاشفًا أن هناك شخصًا في العرض الخاص للفيلم قال له نصًا: «انت ضيعت الفيلم»، لكنه يحترم الآراء كافة ويقبل النقد والمناقشة.

فيلم «الكيت كات» من بطولة محمود عبدالعزيز وأمينة رزق وشريف منير وعايدة رياض ونجاح الموجي وعلي حسين، ومن تأليف وإخراج داوود عبدالسيد، وموسيقى راجح داوود.

أنتج الفيلم في عام 1991، واحتل المرتبة 24 في قائمة أفضل فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996، وحصل على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان دمشق السينمائي الدولي عام 1991.