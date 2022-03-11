محكمة أوروبية تدعو موسكو لعدم عرقلة عمل صحيفة معارضة

دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، روسيا لعدم عرقلة عمل أو وقف نشاط صحيفة "نوفايا جازيتا" المعارضة للحكومة.

وقالت المحكمة بمقرها في ستراسبورج، في حكم مستعجل، إن الكرملين يجب أن يحجم عن أي أعمال تحول دون ممارسة الصحيفة حقها في حرية التعبير.

كان تم رفع الدعوى من جانب رئيس تحرير الصحيفة، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ديمتري موراتوف.

وتشن روسيا حملة صارمة على وسائل الإعلام المستقلة، وتتخذ موقفا صارما تجاه حرية التعبير منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.

ويسمح قانون إعلامي جديد بالسجن لمدة طويلة على أي شخص يدان بنشر معلومات مضللة مزعومة عن القوات الروسية. وردا على ذلك، انسحب العديد من وسائل الإعلام الدولية من روسيا.

وكعضو في مجلس أوروبا، يتعين على روسيا أن تلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن روسيا أعلنت اليوم الخميس أنها لم تعد تشارك في أعمال المجلس.