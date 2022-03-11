5 مشاهد تاريخية من ليلة معجزة ريال مدريد بدوري الأبطال

سيظل عبور ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ذكرى قائمة في الأذهان، بفضل انتفاضة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 3/1، أول أمس الأربعاء.

وذلك بتسجيل 3 أهداف قبل نحو نصف ساعة من النهاية، حملت جميعها توقيع النجم الفرنسي، كريم بنزيما، الذي أثار حالة من الفرحة العارمة في ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز لقطات مباراة إياب ثمن النهائي:

خطأ دوناروما

لن يكون بمقدور أفضل حارس مرمى في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، الاحتفاظ بذكرى جيدة في ملعب سانتياجو برنابيو.

فقد تسببت ثقته الزائدة في إشعال المدرجات، وزيادة الحماس لدى لاعبي الريال للعودة.

أخطأ دوناروما في تلقي الكرة من زميله، مما سمح لكريم بنزيما بالضغط عليه، لترتد الكرة إلى فينيسيوس الذي ردها للفرنسي، ليضعها بمهارة على يمين الحارس.

خبرات مودريتش

كانت خبرة لوكا مودريتش مؤثرة على سير المباراة، حينما تقدم ريال مدريد للأمام، بحثا عما بدا مستحيلا في الشوط الأول.

وكان الكرواتي بمثابة الملاذ لبقية زملائه في الفريق، رغم عمره (36 عاما)، مع الجهود الدفاعية التي نالت إعجاب الجمهور، عندما أجهض محاولة هجومية لليونيل ميسي.

وبعدها بلحظات خطف كرة ورأى مساحة للركض، وأطلق مشوارا طويلا انتهى بتمريرة إلى فينيسيوس، قبل أن يهدي كرة إلى بنزيما سجل منها الهدف الثاني.

وأظهرت لقطات الاحتفال داخل غرف الملابس شخصية مودريتش القيادية، بتحيته لرفاقه واحدا تلو الآخر، وتحفيز الشباب الذين طالما تلقوا منه التعليمات.

نشوة بنزيما

كانت احتمالات عودة ريال مدريد ضعيفة، لكن الخطأ الذي ارتكبه دوناروما بسبب ضغط بنزيما، فتح الباب أمام الفريق.

وعاش بنزيما واحدة من أفضل الليالي كأسطورة لريال مدريد، فسابقا كان يلعب لمساعدة الآخرين وجعلهم الأفضل، لكنه الآن يحمل الفريق على عاتقه.

فقد ساهم فينيسيوس في صناعة الهدف الأول، لكنه عاد إلى التوتر سريعا، مثلما كان يحدث في بداياته مع الفريق.

كما لم يكن ماركو أسينسيو في أفضل حالاته، بينما بذل رودريجو مجهودا كبيرا، لكنه كان بعيدا عن المرمى.

ولفت بنزيما الأنظار بشدة، لاسيما في الاحتفال بالهدف الأخير، وهو يجثو على ركبتيه على أرضية الملعب، رافعا يديه إلى السماء.

احتفال ألابا

من بين مشاهد الاحتفال التي لا تُنسى، صورة ديفيد ألابا في ذهابه إلى المدرجات للاحتفال مع المشجعين، حيث أخذ أحد كراسي أفراد الأمن، ورفعه إلى أعلى احتفالا بالفوز.

تحية احترام

أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، معلنا فوز ريال مدريد التاريخي.

وكان اللاعبون يحتفلون على أرض الملعب، وهم منهكون من الجهد الكبير، بينما كان كارلو أنشيلوتي يقوم بتحية ملأها الاحترام لكيليان مبابي، في إشارة إلى ما هو آت في المستقبل.

كان مبابي صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب، وأيضا سجل هدف التقدم لفريقه في الشوط الأول في البرنابيو، لكن تألقه لم يكن كافيا لقيادة بي إس جي لتحقيق حلم طال انتظاره.

وخرج باريس على يد فريق يرغب مبابي في ارتداء قميصه، وعلى الأرجح سيحدث ذلك في الموسم المقبل، للعب تحت إمرة المدرب الذي كان من أوائل مصافحيه عقب المباراة.