علق أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات التجارية وعضو غرفة القاهرة التجارية، على قرار وزارة التجارة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول لمدة ثلاثة أشهر، قائلا إن هذا القرار صائب وجاء في الوقت المناسب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه من الطبيعي تحريك الأسعار مع دخول شهر رمضان دون وجود أي مشكلات نتيجة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أكثر الدول بدأت في الإغلاق على المواد الغذائية لديها ومنع التصدير.

وناشد المواطنين عدم شراء السلع لأيام طويلة دون الحاجة لذلك، قائلا: «خدوا احتياج يوم واتنين وتلاتة لكن مش أكتر من كده».

وذكر أن هذا القرار من الممكن أن يكون ضارًا لبعض العاملين في مجال التصدير، لكنها ليست مشكلة، مضيفًا: «معنديش مشكلة لو جينا على 100 أو ألف شوية مقابل إننا نريح 100 مليون».

وأكد أن كل الإنتاج والاحتياطي الاستراتيجي الموجود من السلع سيكون للسوق المحلي فقط، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار، مضيفًا أن البضائع موجودة لكن ما حدث «أزمة جشع».