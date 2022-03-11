الزراعة: رفع كفائة مفرخ «جرف حسين» السمكي بأسوان لـ60 مليون زريعة سنويا

تفقد وزير الزراعة، السيد القصير، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الجمعة، بعض المشروعات الزراعية على رأسها مفرخ جرف حسين السمكي بأسوان؛ في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية.

وقال القصير، في بيان أمس، إن المساحة الكلية لمفرخ جرف حسين تبلغ 55 فدان؛ ويتكون من 220 حوض بمساحات مختلفة منهم 40 حوضًا 300م، و180 حوضًا 200م، كما يوجد عدد 16 حوضًا ترابي بمساحات مختلفة منهم 10 أحواض بمساحة فدان، وعدد 6 أحواض بمساحة 2 فدان، وتستهدف رفع كفاءة المفرخ بعد الانتهاء من تطويره إلى 60 مليون زريعة سنويا.

وأضاف الوزير، أن هناك خطة لرفع كفاءة وزيادة الإنتاجية في المفرخات السمكية الثلاثة في محافظة أسوان (جرف حسين وتوشكى وصحاري)، وذلك بهدف تنمية بحيرة السد العالي ومضاعفة إنتاجها والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الصيادين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وتطوير الثروة السمكية والبحيرات المصرية لتحقيق أعلى استفادة منها من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح وزير الزراعة، أنه وبالتعاون مع القوى العاملة سوف يتم ضم الصيادين ببحيرة ناصر إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد، مشيرا إلى أن مصر في السبع سنوات الماضية شهدت مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية في الفيروز وغليون؛ ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مؤكدا أن مصر حاليا تحتل المركز الاول في الاستزراع السمكي أفريقيا والثالث علميا في إنتاج البلطي.

من ناحيته، قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة لا تهدف فقط إلى تحسين البنية الأساسية؛ ولكن أيضا إلى إنشاء مشروعات إنتاجية تساعد المواطنين في إيجاد فرص عمل بالقرب من محال إقامتهم وتسهم في رفع مستوى معيشتهم، مضيفًا أن هناك تعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ قرار وقف الصيد في بحيرة السد العالي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 15 مارس الجاري ولمدة ثلاثة خلال تكاثر الثروة السمكية وأيضا منع الصيد الجائر.