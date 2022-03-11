حزب الله: مواجهة مشروع إسقاط المقاومة في الانتخابات يكون بالمشاركة الكثيفة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش في خطبة اليوم الجمعة ، أن مواجهة مشروع " إسقاط المقاومة" في الانتخابات النيابية يكون بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.
وقال الشيخ دعموش "إن هناك من يخوض معركة الانتخابات النيابية بايعاز من السفارة الامريكية تحت شعار وحيد هو إسقاط المقاومة، بينما نحن في حزب الله نخوض الانتخابات تحت شعار باقون نحمي ونبني ، نحمي بلدنا من كل الذين يتربصون به وبخيراته وثرواته ونبني الدولة القوية العادلة الحرة المستقلة".
وقال "إن الرهان في مواجهة مشروع إسقاط المقاومة هو على مشاركة الناس وحضورهم الكثيف وأصواتهم ومقاومتهم في هذه المعركة".
وأشار إلى أن "جمهور المقاومة سيندفع إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ليقول لكل من يستهدف المقاومة إن كل الحملات الاعلامية والسياسية، وكل التحريض والاستفزاز والابتزاز لم تزدهُ إلا تمسّكاً بالمقاومة، وانه سينتخب هذه المرة لإسقاط مشروع أمريكي خبيث يستهدف هوية لبنان المقاوم".
ورأى أن الناس سيكونون في هذه الانتخابات " أمام خيارين خيار حماية لبنان وبناء الدولة، وإنقاذ البلد من الانهيار الذي هو خيار المقاومة، وخيار جعل لبنان تحت الوصاية الامريكية، وفرض التطبيع عليه وجره الى الفتنة الداخلية الذي هو خيار جماعة امريكا في لبنان".