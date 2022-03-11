حزب الله: مواجهة مشروع إسقاط المقاومة في الانتخابات يكون بالمشاركة الكثيفة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش ‏في خطبة اليوم الجمعة ، أن مواجهة مشروع " إسقاط المقاومة" في الانتخابات النيابية يكون بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وقال الشيخ دعموش "إن هناك من يخوض معركة الانتخابات النيابية بايعاز من ‏السفارة الامريكية تحت شعار وحيد هو إسقاط المقاومة، بينما نحن في ‏حزب الله نخوض الانتخابات تحت شعار باقون نحمي ونبني ، نحمي بلدنا ‏من كل الذين يتربصون به وبخيراته وثرواته ونبني الدولة القوية العادلة ‏الحرة المستقلة".

وقال "إن الرهان في مواجهة مشروع إسقاط المقاومة هو على مشاركة ‏الناس وحضورهم الكثيف وأصواتهم ومقاومتهم في هذه المعركة".‎ ‎

وأشار إلى أن "جمهور المقاومة سيندفع إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات ‏المقبلة، ليقول لكل من يستهدف المقاومة إن كل الحملات الاعلامية ‏والسياسية، وكل التحريض والاستفزاز والابتزاز لم تزدهُ إلا تمسّكاً بالمقاومة، ‏وانه سينتخب هذه المرة لإسقاط مشروع أمريكي خبيث يستهدف هوية ‏لبنان المقاوم".

ورأى أن الناس سيكونون في هذه الانتخابات " أمام خيارين خيار حماية لبنان ‏وبناء الدولة، وإنقاذ البلد من الانهيار الذي هو خيار المقاومة، وخيار جعل ‏لبنان تحت الوصاية الامريكية، وفرض التطبيع عليه وجره الى الفتنة الداخلية ‏الذي هو خيار جماعة امريكا في لبنان".