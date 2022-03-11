فيوتشر يكشف موقف جنش من العودة للزمالك بنهاية الموسم

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لـ نادي فيوتشر، عن سبب تراجع مستوى فريقه في مباريات الدوري، مؤكدًا أن الإصابات سبب رئيسي في تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال السقا، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم: «فيوتشر يسير وفق استراتيجية وخطوات محددة، منذ بداية الموسم الجاري، نسعى للفوز في المباريات وتقديم أفضل أداء وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين».

وأضاف: «نمتلك لاعبين يقدمون مستويات كبيرة ويستحقون التواجد ضمن قائمة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، وينتظرهم مستقبل كبير مع الفراعنة».

وتابع: «أحمد عاطف، واحد من المهاجمين المميزين والقادمين بقوة، ويستحق الانضمام للمنتخب بجانب ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمود مرعي، مدافع بقدرات كبيرة».

وحول عودة محمود عبدالرحيم "جنش" للزمالك، أجاب: «الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك الأمر، ولكن بالفعل جنش إعارة لمدة عام ولكن لا أعلم البنود في عقده واعتقد أن هناك بند أحقية الشراء بنهاية الموسم».

وواصل: «فيوتشر يمتلك لاعبين مميزين كثر، وبالتالي الطلب عليهم كبير من أندية الدوري خاصة، مع تألقهم بشكل كبير، في ظل المنظومة الناجحة وتفوق الجهاز الفني وهذا أمر يسعدنا».

وشدد: «ناصر ماهر، لاعب كبير يحتاج لإعطاءه الفرصة بشكل أكبر، وهو ما لم يحصل عليه مع الأهلي، لكنه يمتلك مقومات وقدرات فنية رائعة».

واختتم: «نتواصل بشكل مباشر مع الجهاز الفني للمنتخب، وهم قاموا بزيارة تدريبات فيوتشر مرتين خلال الأيام الماضية، ونسعى لتقديم الدعم الكامل وتوضيح موقف اللاعبين لهم بشكل مستمر».