دراسة: المسافرون الروس يشقون طريقهم إلى غرب أوروبا عبر بوابة صربيا

كشفت مؤسسة متخصصة في بيانات السياحة والسفر أن المسافرين الروس يستغلون صربيا بوابة خلفية للوصول إلى المدن والمنتجعات في غرب أوروبا، في ظل إغلاق الأجواء الأوروبية أمام روسيا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ورصدت مؤسسة "فوروارد كيز"، المتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران، ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة في عدد مقاعد الطيران بين روسيا وصربيا خلال الأسبوع الأول من مارس مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.

وتزايد وتيرة رحلات الربط إلى بلدان مثل فرنسا وسويسرا وإيطاليا وقبرص بواقع الثلثين تقريبا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن صربيا، التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة، انتهجت موقفا محايدا بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، وقد ترتب على ذلك أن شركة الخطوط الجوية الصربية "اير صربيا" تستطيع خدمة حركة السفر بين روسيا والاتحاد الأوروبي بالرغم من إغلاق الأجواء بين الطرفين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من "اير صربيا" بشأن هذه التقارير، غير أن الشركة ضاعفت بالفعل عدد مقاعدها إلى موسكو وسان بطرسبرج منذ اندلاع الحرب، بل أنها قامت بتشغيل طائرة ايرباص سي إي إيه 330 ذات البدن العريض على هذه الخطوط بعد أن كانت تستخدم من قبل في الرحلات الجوية إلى نيويورك، بحسب بلومبرج.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول بوكالة لحجز تذاكر السفر في مطار بلجراد قوله بعد أن اشترط عدم الكشف عن هويته: "لقد أصبحنا مركزا للسفر بشكل غير متوقع، لا أشعر بالارتياح بشأن الاستفادة من مصائب الآخرين، ولكن المسألة مذهلة.. فجميع رحلات الطيران تم حجزها بشكل كامل بصرف النظر عن سعر التذاكر".