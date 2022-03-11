 نبيل فهمي: بوتين قال للرئيس السيسي في عام 2014 الغرب أهانني وسأستعيد احترامهم لي - بوابة الشروق
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نبيل فهمي: بوتين قال للرئيس السيسي في عام 2014 الغرب أهانني وسأستعيد احترامهم لي

نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق
نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 12:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 12:04 ص

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 وقت أن كان وزيرًا للدفاع بأن الغرب أهان روسيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر": "بوتين قالنا (خلال الزيارة في موسكو) الغرب أهانني وأهان بلدي وأنا سأستعيد احترامهم ليا دون الدخول في حرب"ز

وصدرت مؤخرًا، مذكرات السفير نبيل فهمي بعنوان "في قلب الأحداث"، عن دار الشروق، وهي من تحرير الكاتب الصحفي أشرف البريري مدير تحرير جريدة "الشروق".

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