مصرع مُسن في حادث قطار بالشرقية

لفظ مُسن يعمل ساعي في جامعة الأزهر بالشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث قطار تصادم به أمام مزلقان قرية الجُديدة التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول جثة مواطن يعمل ساعي في جامعة الأزهر، عمره 54 عامًا، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية تعرض المتوفى لحادث تصادم القطار به أمام مزلقان قرية الجُديدة بدائرة مركز منيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.