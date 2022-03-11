 رئيس النواب اللبناني يعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل حول الانتخابات النيابية - بوابة الشروق
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رئيس النواب اللبناني يعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل حول الانتخابات النيابية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 4:55 م

يعقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤتمرا صحفيا في الثالثة بعد ظهر يوم /الإثنين/ المقبل في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت.
ومن المقرر أن يتناول بري في مؤتمره الصحفي ملف الانتخابات النيابية المقررة في خلال شهر مايو القادم، والتي يقفل باب الترشح لها يوم /الثلاثاء/ القادم.
وكان بري قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك على المقعد الشيعي في دائرة قرى صيدا بالدائرة الكبرى الجنوب الثانية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية بالداخل في الخامس عشر من شهر مايو المقبل بينما يتم تصويت اللبنانيين في الخارج يومي 6 و8 من الشهر ذاته، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات حتى 15 مارس الجاري.
وفتحت وزارة الداخلية اللبنانية باب الترشح للانتخابات بدء من يوم 10 يناير الماضي، وحددت إجراءات التقديم والتي تتمثل في تقديم طلب بالترشح موقعا من المرشح ومصدقا في الشهر العقاري وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.

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