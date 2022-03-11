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رئيسة المفوضية الأوروبية: نعد حزمة رابعة من العقوبات لعزل اقتصاد روسيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 5:23 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 5:50 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن اعتداء روسيا على أوكرانيا يعتبر اعتداء على المبادئ الدولية، فهو ضد سيادة الدول وحرية الشعوب في اختيار مصيرها، واصفة الهجوم الروسي على كييف بالفظيع.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن الأزمة الأوكرانية جعلت الاتحاد يعي وضعه جيدًا، متابعة: «نريد أن نضع حدا لتبعيتنا للنفط والغاز، وندعم مصادر الطاقة المتجددة».
ولفتت إلى أن المفوضية وضعت خطة أوروبية للتعامل مع المصدرين للطاقة، لتحقيق الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية، مضيفة أن المفوضية وضعت سقفًا لأسعار الطاقة، لدعم الانتقال البيئي المستدام، فسيتم تقديم خيارات في نهاية هذا الشهر للحد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى وضع خطة لتخزين الغاز، وسيكون هناك اقتراحات لتخزين على الأقل 90% من الغاز بحلول الأول من أكتوبر في كل عام، وذلك للتأمين ضد أزمات الطاقة.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنه كان هناك ثلاث حزم من العقوبات على روسيا، معلنة أن الاتحاد يعد حزمة رابعة لعزلها وعزل اقتصادها.

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