البرلمان الصيني يوافق على زيادة ميزانية الجيش

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وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، في آخر يوم لدورة الانعقاد السنوي للمجلس في بكين.

ووافق المجلس التشريعي، بحضور حوالي 3000 مندوب،على سياسات الحكومة الاقتصادية علاوة على مشروع موازنة يتضمن زيادة كبيرة بواقع 1ر7 % في موازنة الجيش.

وتعتبر هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق بنسبة 9ر3% فقط.

ويأتي هذا على خلفية التهديدات من القيادة الشيوعية في الصين تجاه تايوان الديمقراطية والنزاعات الصينية على الأراضي مع جيرانه في بحري جنوب الصين وشرق الصين.

وجدد المسؤولون، خلال المؤتمر السنوي، تأكيدهم على الطموح الصيني الجيوسياسي بشأن تايوان. وتعتبر القيادة الشيوعية في بكين أن الجزيرة - التي يجري حكمها بشكل منفصل عن البر الرئيسي منذ عام 1949- جزء من أراضيها.