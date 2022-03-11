كثيرا ما يصل إلى الأسماع قصص عن نهايات مأساوية لحياة بعض من البشر الأصحاء إثر مشادة كلامية أو انفعال مبالغ فيه أو شعور عارم بالغضب، القصص كثيرة يرويها الناس أو تتناقل على وسائل التواصل الاجتماعى. فهل حقا يمكن أن يتملك الإنسان الغضب ليدخره القلب فتنفجر شرايينه وتكتمل جلطة الشرايين التاجية أو شرايين المخ ليصيب الإنسان السكتة الدماغية ليسقط فى مكانه ضحية للغضب؟

الواقع هى حقيقة يشير إليها العلم دونما تفسير واضح وإن كان يؤكد إمكانية حدوث جلطة القلب أو المخ نتيجة الشعور العارم بالغضب فى مواجهة موقف ما مفاجئ.

الغريب فى الأمر أن العلم يقرن تلك الظاهرة بالشخصيات التى يوصف بأنها شخصية (A) Type Apersonalites: الشخصية الذكية الطموحة العنيفة القادرة على المنافسة بشراسة فى مجالات العمل.

الغضب نوع من الضغط العصبى الذى قد تتفاوت درجاته بين العابرة أو القاسية التى معها يقع الإنسان فريسة لشلال من الانفعال يؤججه إفراز مجموعة من الهرمونات يطلق عليها هرمونات الانفعال العصبى أشهرها الأدرينالين.

إحدى الدراسات الحديثة الهامة نشرتها الدورية العلمية المرموقة Paycosomatic Medicime جاءت لتؤكد إثر دراسة أجريت على ٥٤١ سيدة أن نوبات الغضب يعقبها تغيرات تماثل جلطة الشرايين عند تقييم ما يحدث فى الشرايين السباتية باستخدام الصدى الصوتى.

دراسة أخرى هامة عزت تغييرات ومشاكل تواجهها عضلة القلب إثر نوبات الغضب مثل انخفاض مؤشرات العمل فى البطين الأيسر الذى يضخ الدم فى شريان الأورطى للجسم بأكمله. أيضا وهو الأهم ملاحظات تشير إلى قلة الأكسجين الذى يصل لعضلة القلب مع الدم.

قد يتصور البعض أن الانفجار بصورة قد تستدعى أن يقذف الإنسان بما فى يده فى اتجاه الحائط أو ينتهى الأمر بتكسير مرآة الحائط هو الحل أو الوسيلة التى قد تنهى نوبة الغضب العارمة. على العكس تماما إن تلك الانفعالات التدميرية تترك فى النفس أثرا معه يزداد العنف فى مرات الضغب اللاحقة.

الأبحاث فى مجال الغضب وتأثيراته المختلفة تشير إلى أن محاولات دعم الهدوء النفسى فى مقابل تأثيرات الغضب السيئة والعمل على الاسترخاء الذهنى والنفسى تؤثر بصورة إيجابية على ما قد يتركه الغضب من آثار على الشرايين التاجية للقلب وللمخ.

جرعة صغيرة من الأسبرين يومية (٨١ مجم) والتى تستخدم عادة فى أعراض الوقاية من أمراض شرايين القلب قد تبدو بالفعل فى أحيان كثيرة خاصة لدى سريعى الغضب والأميل للعصبية.

< كيف تواجه نوبات الغضب؟

بالطبع قد يفيد اللجوء لطبيب الأمراض النفسية والعصبية إذا ما زاد الأمر عن حده وأصبح الإنسان هدفا سهلا لنوبات الغضب التى تفسد عليه حياته الاجتماعية ويطال الأمر فى النهاية شرايين قلبه لكن العلاج الذى يلجأ إليه الإنسان بنفسه: بتفهمه لحدود الأمر ورغبته الأكيدة فى أن يصلح أمر نفسه بنفسه ربما كان أعمق أثرا وأنجح ليصبح الأمر جزءا من شخصية الإنسان تطور بصورة تلقائية.

< عليك الانتباه إلى نقطة اشتعال غضبك أنت تشعر بنفسك بصورة أكثر دقة. عليك بالتقاط أول إشارة تشير إلى اشتعال الغضب والتوقف عندها بقوة.

تنفس بعمق. ابدأ العد من رقم واحد إلى عشرة أو استخدم أى طريقة تعبر بها عن نفسك: استحضار صورة إنسان تحبه، الانتقال إلى إحساس بوجودك على البحر تراقب الأمواج.

لا تتردد فى ابتكار أى وسيلة تجعلك تنفصل عن ذلك الموقف المتوتر الذى أشعل غضبك. ابحث عما يجلب إلى نفسك الهدوء والخروج من مأزق الغضب الذى يقود حتما إلى نتيجة قد تزيد الأمر سوءا.

< مارس ما يروقك أو تقتنع به من الرياضات الذهنية المعروفة مثل تدريبات التنفس العميق واليوجا وممارسات التفكير العميق. التايشى تلك الرياضة الصينية التى تجمع بين الحركات البطيئة الرشيقة والتفكير العميق أيضا تفيد كثيرا فى ضبط النفس والرغبة فى الهدوء والانفصال الوقتى عما يدور حولك.

كلها رياضات ذهنية عميقة الأثر يمكنك أن تتعلمها وتجيدها اعتمادا على نفسك إن لم تتوافر فى دروس خاصة كتلك التى تتوافر فى مراكز المجتمعات الأسرية فى أوروبا وأمريكا. أيضا فى المستشفيات التى تضم برامج رياضية للمسنين وبرامج لإعادة التأهيل.

< عليك بترصد ما يثير غضبك سواء كان هذا فى عملك أو منزلك. على سبيل المثال إذا كانت القيادة فى وقت الذروة مما يجعلك مهيئا للغضب عليك بتغيير مواعيد عملك بأى صورة واختيار وقت للعودة من العمل يناسبك.

عليك بتفادى النقاش مع زميل بعينه يستفزك.

< الجأ لممارسة الرياضة البدنية بصورة منتظمة مستمرة تضمن أن تكون مكانا ثابت فى برنامجك اليومى. إلى جانب فوائد الرياضة الجمة لأجهزة الجسم والعضلات وتساعد على خفض ضغط الدم العالى ونسب الكولستيرول المرتفعة فهى أيضا تساعد على إفراز الاندرفون أو هورمون السعادة كما تدعم مزاجك النفسى فى مواجهة الضغوط العصبية ومنها الغضب بالقطع.