تراجعت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 6 جنيهات ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 875 جنيها مقارنة بـ 881 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 749 جنيها مقارنة بـ 755 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 نحو 1000 جنيها مقابل نحو 1006 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 48 جنيها ليسجل 7000 جنيها، مقارنة بـ 7048 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنسبة 0.21% ليصل إلى 1992 دولار للأوقية، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وتتغير أسعار الذهب بشكل كبير بين الارتفاع والانخفاض خلال اليوم الواحد بالتزامن مع أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضات الجارية بين الدولتين على حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء.

وتزداد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، أول أيام الحرب إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا لتسجل 1973 دولارا للأوقية، وسط تهافت كبير على شرائها عالميا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.