أمطار غزيرة وغلق ببوغاز رشيد وميناء إدكو بسبب سرعة الرياح

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، لأمطار غزيرة وبالأخص المدن الساحلية وموجة من الطقس السيء المصحوب برياح شديدة وإنخفاض في درجات الحرارة وغطت الغيوم سماء مدن ومراكز المحافظة.

كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ،بتوقف حركة الصيد فى بميناء الصيد فى قرية المعدية فى مركز إدكو ومن بوغاز رشيد بسبب اضطراب حالةالبحر وارتفاع الأمواج التى تصل إلي 4 متر، وسرعة الرياح ، التي تهدد خطر على مراكب الصيد والسريح لليوم الواحد كإجراء احترازي، وغطت الغيوم سماء المناطق الشمالية الساحلية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط فى المحافظة.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات طارئة بسبب سوء حالة الطقس والتشديد علي الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة المعديات والمراكب النيلية وعدم تحميل اعداد أكثر من المحدد فى الترخيص وغلق المخالفين.