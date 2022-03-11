فردوس عبدالحميد: معنديش طريقة واحدة أمثل بيها لكن بدرس الشخصية كويس جدا

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها ليس لديها طريقة واحدة للتمثيل، لكنها تدرس الشخصية التي تقدمها جيدًا لمعرفة أعماقها، كي تستطيع تجسيدها بالشكل الملائم.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنها قدمت مجموعة متنوعة من أنماط المرأة المصرية، معقبة: «بحب أغوص في أعماق الشخصية اللي بقدمها».

وأعربت عن رغبتها في عرض مسلسل «مازال النيل يجري» لمرات عديدة مرة أخرى، لأنه ناقش المشاكل الحالية، من زيادة النسل والزواج المبكر وعمالة الأطفال، مؤكدة أن جميع الأعمال التي قدمتها متنوعة.

وأوضحت أن فيلم «على من نطلق الرصاص» كان بمثابة البداية في مشوارها الفني، مضيفة أنها تشرفت بتقديم فيلم «ناصر 56» لأنه يتحدث عن الزعيم جمال عبدالناصر وأثره في بناء مصر.

وحول دورها في مسلسل «حكاية ميزو»، ذكرت أنها صورت هذا العمل في استوديو 10، مضيفة: «التليفزيون ده هو اللي عملنا.. وطلع كل الفنانين والقامات الموجودة حاليا، لذا يجب الاعتناء به، لأننا قدمنا أحلى أعمال في عمرنا هنا».