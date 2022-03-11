تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بـ مباريات قوية، يفتتحها الهلال السوداني في الثالثة عصرًا، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري أمام ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني في التاسعة مساءً، على ملعب 20 أغسطس.

يخوض الهلال لقاء الفرصة الأخيرة من أجل الصعود عندما يلاقي منافسه التقليدي المريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء، حيث لا بديل أمامه سوى الحصول على النقاط الثلاث، إذا أراد الحفاظ على آماله في الاستمرار بالمسابقة، بعد تعادله مع ضيفه الأهلي وخسارته خارج ملعبه من صن داونز والمريخ.

من جانبه، يأمل المريخ في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراته الأخيرة، وتكرار تفوقه على غريمه اللدود، بعدما تغلب عليه 2-1 في الجولة الماضية.

في المباراة الأخيرة اليوم، تبدو مهمة شباب بلوزداد أسهل كثيرا، عندما يستضيف جوانينج جالاكسي، حيث يطمع الفريق الجزائري، الذي يحلم بحمل كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه، في تكرار تفوقه على منافسه البوتسواني، بعدما تغلب عليه 2-1 في اللحظات الأخيرة خارج ملعبه في الجولة الماضية.