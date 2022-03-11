ألمانيا تبحث تعزيز استخدام محطات الفحم كاحتياطي

تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية تعزيز استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني كاحتياطي، وذلك وفقا لورقة أعدتها الوزارة اليوم الخميس.

يذكر أن هذه المحطات مغلقة، لكن من الممكن إعادة تفعيلها عند الحاجة في غضون فترة تصل إلى 11 يوما، وهناك محطات فحم بني موجودة بالفعل في هذا الاحتياطي لكن الوزارة تدرس ما إذا كان من الممكن أن تظل هذه المحطات جزءا من الاحتياطي لفترة أطول، وما إذا كان من الممكن أن تصبح محطات منتظر إغلاقها جزءا من هذا الاحتياطي أيضا.

ولم تذكر الورقة لأي مدة يمكن تأخير الإغلاق النهائي للمحطات المعنية في هذه الحالة، لكن الورقة أكدت في الوقت نفسه أن الحكومة ستواصل المضي قدما في التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على المدى الطويل على دفع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة قدما لأسباب تتعلق بحماية المناخ ولتقليل اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية.

وأكدت الورقة الأهمية الشديدة لتخفيض استهلاك الغاز وذكرت أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على إعداد استراتيجية تتضمن الإعداد المثالي لأنظمة التدفئة وعزل المباني وإجراء تحويل في أنظمة التدفئة على سبيل المثال "عبر توفير استثمارات كبيرة في مضخات وشبكات التدفئة والكتلة الحيوية والأنظمة الهجينة"، وأضافت الورقة أن الغاز الأحفوري " لم يعد له مكان" في بعض القطاعات ومنها في تشييد المباني الجديدة.