ــ رئيس وزراء بريطانيا: «العالم بدون الكتب مظلم.. والقراءة تنير سبلنا وتلهمنا وتجهزنا لمواجهة العالم»

احتفلت المملكة المتحدة وأيرلندا فى الثالث من شهر مارس الجارى بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم العالمى للكتاب، وقد أقيم حفل استقبال خاص بهذه المناسبة لمجموعة من تلاميذ مدرسة هيلينجدون الابتدائية فى أحد العقارات بشارع داونينج ستريت، وهو نفس الشارع الذى يضم مكتب رئيس مجلس وزراء بريطانيا.

ونظمت المدرسة عدة فقرات للاحتفال بيوم الكتاب العالمى؛ من بينها حدث ثقافى بعنوان «أنا القارئ» استمر 90 دقيقة واستمتع الأطفال من خلاله بعرض تقديمى من مؤلفة كتب الأطفال، راشمى سيرديشباندى، صاحبة كتاب «كيف تفكر مثل رئيس العمل: اكتشف المهارات التى تحول الأفكار العظيمة إلى مبالغ نقدية ضخمة»، بالإضافة إلى درس فى الرسم التوضيحى على يد الرسام ألين فاتيماهاران، ومسابقة قياس مهارات اللغة والتحدث بالمصطلحات من خلال تأدية مجموعة من أغانى الراب مع المؤلف جاكوب ميتشل الذى أطلق على نفسه خلال الحدث «سفير القواعد النحوية».

وتعقيبًا على الحدث، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون:

«إن عالمًا بدون كتب لهو بالتأكيد عالم ممل ومظلم يشوبه الجهل والبؤس، ولذا فإن القراءة تنيرنا وتلهمنا وتجهزنا للإبحار فى العالم والاستمتاع به»، كما ورد عبر الموقع الرسمى لليوم العالمى للكتاب.

وقال وزير التربية والتعليم البريطانى، ناظم الزهاوى: «إنه لأمر رائع أن نرى الكثير من الأطفال يحتفلون باليوم العالمى للكتاب من خلال ارتداء ملابس محاكية لشخصيات كتبهم المفضلة».

وأشار إلى أن القراءة من أجل المتعة هى مؤشر رئيسى لنجاح الطفل فى المستقبل، ومن ثمّ قام بتوجيه دعوة مفتوحة للأطفال من كل بقاع العالم لتعلُّم القراءة والمواظبة عليها منذ الصغر مهما كانت خلفياتهم الثقافية أو الاجتماعية، كما أكد تشجيعه الدائم للأطفال للتحصُّل على المعلومات أو للقراءة من أجل المتعة من شتى المصادر، وشدد على وجوب ترك كامل الحرية لهم لاختيار ما يحبون قراءته؛ سواء كان ذلك عن الحيوانات أو الرياضة أو الأبطال الخارقين.

وتابع: «نسعى بجد لتحسين مهارات القراءة والكتابة للأطفال فى المرحلة الابتدائية، وهدفنا أن ينهى الطفل تعليمه بالمرحلة الابتدائية محققًا 90% من المعايير المتوقعة فى القراءة والكتابة بحلول عام 2030.

وقام منظمو الحدث بعقد عدة لقاءات قصيرة مع الشخصيات البارزة فى المنظمات الأدبية والوكالات والجمعيات الخيرية من أجل إبداء رأيهم حول تفاعل الأطفال مع يوم الكتاب العالمى، وقد أكدوا جميعًا أن القراءة تمثل جزءا كبيرا فى تشكيل مستقبل الأطفال والشباب وفى رعاية نموهم المبكر، وفتح مخيلتهم إلى عوالم جديدة ومثيرة، كما أشاروا إلى أنه لا قيام لمجتمع لا تكون فيه القراءة من صميم الأساسيات وليس الكماليات، وكان من بين الشخصيات التى تم سؤالها: مفوضة الأطفال، راشيل دى سوزا، ورئيسة دار نشر «بنجوين راندوم هاوس»، البارونة جيل ريباك، والرئيس التنفيذى لدار نشر «فابر» المستقلة، ستيفن بيج، والرئيس التنفيذى لشركة WHSmith، كارل كولينج.

وقالت المديرة التنفيذية ليوم الكتاب العالمى، كاسى تشادرتون: «كان من الرائع العودة إلى داونينج ستريت، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لليوم العالمى للكتاب، نحن نعلم أن القراءة لها تأثير هائل على مستقبل الطفل ــ سواء كان ذلك نجاحه التعليمى أو رفاهيته أو صحته العقلية ــ لذا فإن مهمتنا هى تشجيع جميع الأطفال على رؤية أنفسهم كقراء مستقبليين ــ مهما كانت قدرتهم أو اهتماماتهم»، وتابعت: «إنه لأمر رائع أن نحصل على هذا الدعم من الحكومة».

وقالت رئيسة يوم الكتاب العالمى، إيما سكوت: «يسعدنا أن رسالة يوم الكتاب العالمى تلقت دعمًا من رئيس الوزراء والحكومة، كان من الرائع رؤية مدى حماسة الأطفال للقراءة والرسم والأداء»، وأضافت: «سيكون العالم مكانًا أكثر إشراقًا وسعادة ومليئًا بالإمكانيات والفرص غير العادية إذا نجحنا فى زرع حب القراءة فى نفوس الأطفال منذ نعومة أظافرهم، وهذا شىء نحن مصممون على تحقيقه خلال الـ 25 عامًا القادمة».