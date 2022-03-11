اتحاد الغرف التجارية: تحديد الأسعار الاسترشادية من مصادر الإنتاج والتوزيع والأسواق الكبرى

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار الاسترشادية لم يحدث بها تغيير، لكنه أفاد بأن الأسعار سيتم تحديدها من مصادر الإنتاج والتوزيع والأسواق الكبرى مثل سوق العبور وسوق 6 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن المستهلك عليه أن يعي بأن الأسعار التي سيتم إعلانها للسلع من خلال الأسواق الكبرى سيكون بها فرق بسيط، وهي فرق تكلفة النقل والربح الذي يعود للبائع.

وأوضح أنّ المشتري إذا ما وجد فارق سعر "غير بسيط" يمكنه التوجه إلى بائع آخر، لافتًا إلى أن تحديد الأسعار الاسترشادية على هذا النحو يعني تحجيم أي ممارس خاطئ للتجارة ، وعقّب: "التجارة مهنة الأنبياء والصحابة.. نحن نشجع التاجر الصدوق".

ولفت إلى أن هناك ميثاق شرف تم وضعه أمام التجار للالتزام به، مشدّدًا على أهمية المحافظة على هذه المهنة، مؤكّدًا أن الاتحاد سيكون أول المتصدين لأي مخالفات.

ونوّه بأنّ مصر لم تستقبل أي شحنات من أي سلعة على مدار شهر مضى من دول منطقة الحرب (الروسية الأوكرانية) أو المتأثرة بها، مؤكّدًا أن هناك وفرة كبيرة في المخزون الاستراتيجي.