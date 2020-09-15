بلومبرج: فنادق روسيا الفاخرة تواصل فتح أبوابها رغم ندرة السائحين

تواصل فنادق الخمس نجوم عملها في روسيا ، بيد أنها تجد أنها مضطرة إلى الاعتماد على السكان المحليين وسط سلاسل العقوبات المفروضة على الدولة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن الفنادق الفاخرة مثل فندق ريتز كارلتون في موسكو وفورسيزونز تطرح غرفها السكنية للإقامة بأسعار يمكن ان تصل تكلفتها إلى 284.375 روبل (2.165 دولار) في الليلة.

وكشفت بلومبرج عن أن مجموعة بلموند واصلت فتح أبواب فندقها جراند أوروبا في سانت بطرسبرج.

ويشار إلى أن سلسلة الضيافة تلك مملوكة لشركة مويت هنسي لوي فيتون "إل في إم إتش" الفرنسية للسلع الفاخرة التي قررت إغلاق 124 متجرا لها في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

واشترت الشركة الفرنسية التي تمتلك لوي فويتون ، وكريستيان ديور وسيفورا ولديها 3500 عامل منتشرين في فروعها في أنحاء البلاد ، مجموعة بلموند في عام 2019.