حبس مٌسجل متهم بحيازة 100 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثان العامرية في الإسكندرية، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش، تزن 10 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ألقي القبض عليه، أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين، لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.