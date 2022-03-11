قالت الفنانة ميمي جمال، إن الأعمال الفنية يجب أن تركز على الطفرة التي شهدها قطاع الطرق في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال مقابلة مع برنامج "وشوشة" عبر شاشة "النهار"، انتقدت ميمي فيلم "ريش" وذكرت أنه عرض أسوأ ما في مصر، وذكرت أنّ المشاهد التي عرضها الفيلم لم تعد موجودة.

وتابعت - مخاطبة محمد حفظي أحد المشاركين في إنتاج الفيلم: "ليه يا ابني.. لو عندي غسيل مش نضيف أنشره ليه.. لو مفيش حاجات حلوة يبقى ننشر الموجود لكن طالما في حاجات كويسة ليه نروح للسلبي".

ورأت أن هناك انجذابًا نحو المسلسلات التركي بسبب التصوير في شوارع نظيفة ومزينة وارتداء ثياب جميلة، وأكملت: "إحنا عندنا زيهم ليه مش بنطلع الحاجات دي.. ليه يطلعوا حاجات مش نظيفة.. إحنا مش كده ولا أخلاقنا كده".