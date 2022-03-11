موسيماني: أصبحت محملا بأعباء 70 مليون مشجع بعد التجديد للأهلي

يرى الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه أصبح محملا بالأعباء بعد تجديد تعاقده مع الأحمر، لموسمين آخري بخلاف الحالي، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة الحمراء تريد الفوز دائمًا.

ويستعد الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، غدا السبت، في تمام الثالثة عصرا، وكان اللقاء الأول بينهما انتهى لصالح الأخير بهدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني في تصريحاته، التي نشرت عبر قناة "أون تايم سبورتس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: «بعد توقيعي للعقد مع الأهلي أصبحت محملًا بالعديد من الأعباء، ففي النهاية العقد هو التزام، وفي حالة عدم استمرار انتصارات سيكون الأمر مختلفًا».

وأضاف: «أعلم سأكون طماعا لأنني أريد اللعب والمشاركة في كل المسابقات الإفريقية للنهاية، الأمر سيكون صعب، ولكن الأهلي أكبر فريق بالقارة وجماهيره حوالي 70 مليون مشجع يركزون معنا في كل مباراة».

وتابع: «لدينا فريق كبير، قادرون على تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة، ومن الجيد أن تفوز لصالحة القارة الإفريقية، وأن يظهر الفريق بالشكل الأفضل أمام الجميع».

وواصل: «من الجيد البقاء لموسمين مع الأهلي من جديد، لكن هذا يحملني المزيد من الأعباء، معي لاعبون محترفون ويعلمون جيدا ما يجب أن يفعلونه في كل مباراة».

واختتم: «ليس لدي مشكلة أو عذر أقدمه للجماهير، لعبنا أمس وحققنا الفوز ونتواجد هنا الآن (جنوب إفريقيا)، وأحيانا نقوم بإراحة اللاعبين لكن لم نفعل ذلك أمام بيراميدز في المباراة السابقة، ولكن بالنهاية لدينا القدرة والامكانيات لتخطي كل العقبات».