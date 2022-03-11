موريتانيا: انتهاء فترات المراقبة القضائية للمتهمين بالفساد ما عدا الرئيس السابق

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الخميس، أن فترات وضع خمسة مسؤولين سابقين في الدولة ملاحقين بتهم فساد تنتهي غدا فيما عدا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضحت النيابة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له الرئيس السابق جاء على خلفية سلوكه الشخصي وخرقه لتدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الشرطة ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستظل حريصة على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن.

ولفتت النيابة إلى أن "عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف حتى الآن".

وقالت النيابة إن حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء يظهر الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.

وأوضحت أن عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.

ويواجه الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) تهم الفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وهدر المال العام.