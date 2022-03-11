ختام ماراثون الشباب والرياضة بدمياط احتفالا بيوم المرأة العالمي

شهدت محافظة دمياط، انطلاق ماراثون المشى بمشاركة 200 سيدة وفتاة، احتفالاً بيوم المرأة المرأة العالمي.

وأطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، بقيادة عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية، وإشراف أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، وعادل عبد المنعم مدير إدارة الرياضة ومحمد صلاح مندوب الوزارة.

وانطلق الماراثون من أمام الصالة المغطاة برأس البر، ليجوب شوارع المدينة وصولا إلى نادى رأس البر الرياضي، على أنغام الأغاني الوطنية والحماسية، واختتم الماراثون في ملعب كرة القدم الرئيسي للنادي.

وقال عادل عبد المنعم، مدير إدارة الشباب، إن هذا النشاط يأتى إيمانا من الوزارة بدور المرأة البناء، والمجهود المتميز الذي تبذله لبناء المجتمع، ويعد من ضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تقدم خصيصا للفتاة، والمرأة المصرية، وتشجيعا لممارسة الرياضة، لما لها من تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية للفتاة.