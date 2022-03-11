شويجو يطلع بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي على خطة تعزيز الحدود الغربية لروسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن القومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لتعزيز الحدود الغربية الروسية.

ونقلا عن «سبوتنيك»، صباح اليوم الجمعة، وفقا لوزير الدفاع الروسي، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قامت بدراسة تدابير الغرب لتعزيز قواته على الحدود الغربية الروسية.

وأشار شويجو، إلى وصول المزيد من القوات يوميا، بالرغم من عدم تعرضهم لأي تهديدات، مضيفًا: «مع ذلك، يبدو لنا أنهم بالاستفادة من هذا الوضع، يرغبون في إغراق منطقتنا الحدودية على الجانب الآخر إلى أقصى حد بالقوات والمعدات الحربية، وبالطبع تعزيزها لفترة طويلة، على ما يبدو».

وتابع: «انطلاقا من هذا، تقوم هيئة الأركان العامة بتطوير والانتهاء من خطة لتعزيز حدودنا الغربية، بما في ذلك، المنظومات الحديثة ونقل الأقسام القتالية إلى هناك لحماية حدودنا الغربية».

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله: «إذا كان هناك أشخاص يريدون الانضمام بشكل طوعي، وليس من أجل المال للقدوم ولكن لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس».

وأضاف: «حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب».

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