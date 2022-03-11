حورية فرغلي: الناس موتوني كتير جدا عشان عاوزين يبقوا تريند

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن رانيا محمود ياسين هي الوحيدة التي تسأل عنها بعد كل أزمة أو عملية تخضع لها، رغم أنهما لم تعملا معا من قبل.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس: «قبل ما أعمل العملية كان فيه ناس كتيرة بتكلمني، مثل لطيفة ولبلبة ونبيلة عبيد وسهير رمزي ومادلين مطر، بس بعد ما جيت لا يمكن عشان محدش عرف يوصل لي لأن تليفوني كان فيه مشكلة».

وأوضحت أن هاتفها المحمول لا يعمل سوى «واتساب» فقط منذ عودتها من لبنان، مضيفة أنها لا تعاني من الوحدة، لكنها اعتادت عليها.

وحول إشاعات وفاتها المتكررة، عقبت: «موتوني كتير جدا معرفش ليه»، ذاكرة أن من يروجون لمثل هذه الشائعات يريدون أن يتحدث الناس عنهم ويصبحون «تريند»، حتى إذا كان شيء مؤذي بالنسبة إليهم.