الكويت: الهجوم على مصفاة الرياض من شأنه الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة، الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض في السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن هذا الإعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وإستقرار المنطقة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي ،الأمر الذي نجدد معه الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للجم هذة الاعتداءات الإرهابية ، ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد أعلن أمس أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان

جنوب غرب المملكة.

وأضاف التحالف ، في بيان صحفي أمس الخميس، أن "ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة".

وكان التحالف أعلن في 26 فبراير الماضي، سقوط مسيرة مفخخة بقريةالجديين في جازان، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.