الأمم المتحدة: نقص الغذاء يهدد أعدادا متزايدة من سكان الدول النامية

أظهرت توقعات للأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا قد يكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء في الدول النامية.

وخلصت محاكاة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) إلى أنه إذا طرأ تخفيض لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وارتفعت الأسعار على مستوى العالم، سيهدد سوء التغذية ملايين الأشخاص بحلول العام المقبل.

وتقدر منظمة الفاو ارتفاع عدد من سيعانون من سوء التغذية على مستوى العالم من خمسة ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول 2023 إذا استمر الصراع في أوكرانيا شهورا.

وستتأثر بشكل خاص منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت منظمة الفاو ان نحو 50 دولة على مستوى العالم تعتمد على واردات القمح من أكرانيا أو روسيا.