ساندرا نشأت: أبحث عن فكرة مؤثرة في أعمالي الفنية

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن النجم أحمد عز لم يتقاضى أجر أو مقابل مادي نظير بطولته في فيلم «أخويا» وكان ثقلا فنيا، مشيرة إلى أنها فور عرضها التجربة على أحمد عز وافق مباشرة وكأنه وافق من أجل دعم عودتي للإخراج السينمائي، والبساطة كانت شعارهم في فيلم اخويا، مضيفة أنها تبحث عن فكرة مؤثرة في أعمالها الفنية.

وأكدت، خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن الفنان صلاح عبد الله رمانة الميزان في افلامها وكان إضافة لفيلم "أخويا"، قائلة: «فيلم أخويا يحمل رسالة للأخوة والمحبة بين الاشقاء وسيصل للجميع لوجود فكرة به».

وأشارت المخرجة ساندرا نشأت، إلى أنها تلقت إشادات داخلية وخارجية عن فيلم اخويا فور عرضه، متابعة: «الفيلم له صدى كبير في الخارج وأنا اعشق العمل السينمائي مع الأطفال وخاصة تجربتي مع الطفل أدهم في فيلم أخويا».