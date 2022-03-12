يستعد 64 سباحاً بنادي المنيا، من مختلف الأعمار السنية، للمشاركة في منافسات بطولة منطقة الصعيد الشتوية، والتي تقام بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن تقام البطولة بدءً من الأحد القادم، وحتى يوم الخميس، ويسعى خلالها أبناء نادي المنيا لحصد مزيد من الميداليات والكؤوس، خاصة أنهم حصدوا خلال آخر بطولة نحو 95 ميدالية متنوعة، و6 كؤوس لمختلف الأعمار.

ويقود فريق سباحة نادي المنيا كل من: الدكتور محمد تايسون مديرا فنياً، والمدربون: محمد وليد، أيمن فتح الباب، وليد فولي، أحمد علي، وأحمد سعيد، ومحمود سليمان مدير حمام السباحة، ومصطفى الحسيني إداري النشاط، تحت إشراف محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة.