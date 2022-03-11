ضاحى لـ الشروق: على المهندسين استخدام حقهم الدستوري والمشاركة بالانتخابات

قال نقيب المهندسين الحالي والمرشح لذات المنصب هاني ضاحي، إن الإقبال على التصويت فى انتخابات النقابة فى جولة الإعادة اليوم، ضعيف، مؤكدا أن المهندسين يجب أن يستخدموا حقهم الدستوري ويتواجدوا في كل لجان الانتخابات، لأن نقابة المهندسين نقابة عريقة تستحق أن يستعملوا حقهم فى الاختيار.

وأضاف ضاحي لـ"الشروق"، أن الوعي الانتخابي يجب أن يزيد، مشددا على أن ملف الشباب سيكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة حال فوزه، بتفعيل معامل التدريب التي تم إنشائها بالتعاون مع الشركات العالمية.

وبدأت عملية التصويت في الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساءا، بعدها يتم غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز فى جميع المحافظات، تمهيدا لإعلان النتيجة وفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أماكن ومقرات التصويت فى المحافظات، حيث تقام الانتخابات بمحافظة القاهرة فى الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولة للمؤتمرات، وفى الجيزة بنادى المهندسين بالبجر الأعظم، ونادي المهندسين بـ6 أكتوبر، وباقي المحافظات أعلن مقراتها عبر الصفحة الرسمية للنقابة عبر فيسبوك.