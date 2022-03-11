نبيل فهمي: بوتين لم يُجبر على الحرب وقرر أن يستعيد مكانته



قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُجبر على الحرب لكنّه تغير، بعدما كان قد صرّح مسبقًا بأنه لن يدخل في صدام عنيف مع الغرب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر": "المشكلة سببها أن كل طرف أعطى نفسه حق تحديد المساحة التي يتحرك فيها.. بوتين قرر أن يستعيد مكانته والاقتصاد الروسي يوازي اقتصاد دولة أوروبية متوسطة ومن ثم فهو يعي ذلك".

وأشار فهمي إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان اقتصاديًّا قبل أن يكون عسكريًّا، لكنه تابع: "ما حدث هو غرور القوة.. الغرب كان لديه غرور أن الاتحاد السوفيتي ينهار فبدأ يتجه شرقًا بمعدلات مبالغ فيها وبوتين نفسه بدأ يشعر أن الغرب ضعيف".