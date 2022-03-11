الوادي الجديد: إقبال محدود للتصويت بجولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين

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شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، إقبالا محدودا من جانب المهندسين للتصويت في جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، رئيس لجنة الإنتخابات بنقابة المهندسين بالوادى الجديد، إن التصويت يتم بلجنتين في الخارجة والداخلة تحت إشراف قضائي، وسط إقبال من جانب المهندسين أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات.

وأضاف أبو زيد، أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد تضم 1396 عضوا، وتم توفير جميع سبل الراحة بمقر لجنتى الانتخابات بالخارجة والداخلة لضمان سير التصويت بالانتخابات دون عوائق.

جدير بالذكر أن نقابة المهندسين تشهد انتخابات للمرة الثالثة في ظل وجود جولة إعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.