ميناء دمياط يتعامل مع 28 سفينة متنوعة رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء دمياط، غلق بوغاز الميناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى ما يزيد عن أربعة أمتار، على أن يتم فتح البوغاز بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح بيان أصدر ته الهيئة مساء اليوم الجمعة، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 28 سفينة متنوعة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28476 طنًا، تشتمل على 9339 طن فوسفات، و16337 طن يوريا، و2800 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33228 طن، تشتمل على 3008 أطنان قمح، و404 أطنان خشب زان، و1390 طن فول، و7555 طن أبلاكاش، و7491 طن حديد، و13380 طن خردة.

فيما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 312 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات من بينها "فاصوليا، وبطاطا، وبطاطس، وخضار مجمد، مشكل"، وحاصلات زراعية، من بينها "كتان، وكراوية، وقطن، وفول، وليمون، وبصل، وبرسيم"، وفواكه من بينها "برتقال، ويوسفي وفراولة".

ويتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، وإيطاليا، وسلوفينيا، والصين، وهونج كونج، وإنجلترا، ومالطا، وسنغافورة، والهند، وسريلانكا، وأندونيسيا، وفيتنام، وباكستان.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 197 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1963 حاوية، مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115248 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112093 طنا.

فيما غادر قطاران بحمولة بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4873 شاحنة.