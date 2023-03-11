أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها حصلت خلال العملية العسكرية في أوكرانيا على وثائق حول العمل المنهجي للولايات المتحدة في دول آسيا الوسطى والقوقاز لتعزيز مسببات الأمراض الخطيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال مؤتمر صحفي في موسكو حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال كيريلوف: "يظهر تحليل الوثائق، التي تم الحصول على بعضها خلال العملية العسكرية الخاصة، أن مثل تلك الدراسات لتعزيز وظائف مسببات الأمراض الخطيرة، والتي أجريت في أماكن بينها دول آسيا الوسطى والقوقاز، تحمل طابعا منهجيا، وتشارك في تنفيذها شركات الأدوية الأمريكية الكبرى".

وأضاف أن الدفاع الروسية أشارت مرارا إلى المخاطر المحتملة لـ"برامج الاستخدام المزدوج" التي تنفذها الولايات المتحدة على أراضيها وخارجها.

وذكر أن واشنطن تحاول تبرير تصرفاتها بالزعم أن كل الأعمال تنفذ من أجل المصالح الوطنية للولايات المتحدة وتهدف إلى ضمان الأمن البيولوجي العالمي.

وأوضح كيريلوف أنه في ظل تفشي أمراض خطيرة في مناطق مختلفة من العالم، يبدو عمل "جامعة بوسطن" على تعزيز الخصائص المسببة للأمراض في العدوى، بما فيها فيروس كورونا المستجد (ما يسمى بالتطور الموجه، أي إحداث التغيرات التي يمكن أن يستغرق حدوثها في الظروف الطبيعية عشرات ومئات السنين، أو قد لا تحدث على الإطلاق) وخلق فيروسات اصطناعية تتميز بقدرة مرتفعة على إصابة البشر، أمرا في غاية الاستهتار والتهور.

وأضاف أن ما سماه "التلاعب بالقانون الدولي" يسمح للولايات المتحدة بإجراء البحوث في الخارج، مشيراً إلى أنه قد تكون الولايات المتحدة وراء تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا في سبتمبر 2022، وفق قوله.