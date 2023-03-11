 الإعلام الأمني العراقي: اعتقال إرهابي وضبط مخازن عتاد في ديالي - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: اعتقال إرهابي وضبط مخازن عتاد في ديالي

بغداد - أ ش أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 9:54 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، اعتقال إرهابي وضبط مخازن عتاد في ديالي.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وحماية المواطنين، واصلت القطاعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى عملياتها، حيث تمكنت من إلقاء القبض إرهابي وضبط 5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم ومخازن عتاد تحوي مسدسات صوتية ورمانة دخانية، كما تم تدمير وكر للإرهابيين.

وشدد على أن سلطة القانون وهيبة الدولة فوق الجميع، وأن القطاعات الأمنية ووفق الخطط المرسومة متواصلة في عملياتها للقبض على العناصر الإرهابية المنهزمة.


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