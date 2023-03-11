 قيس سعيد: الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا - بوابة الشروق
السبت 11 مارس 2023 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

قيس سعيد: الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - أ ش أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 9:46 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الانتصار بديلا.

وذكرت الرئاسة التونسية -في بيان لها اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.

وأكد الرئيس التونسي مجددا على ضرورة العمل على التصدي لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت في إهداره لسنوات بل ولمدة عقود.

كما تناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وسير العمل في عدد من المرافق العمومية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك