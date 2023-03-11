قيس سعيد: الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الانتصار بديلا.

وذكرت الرئاسة التونسية -في بيان لها اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.

وأكد الرئيس التونسي مجددا على ضرورة العمل على التصدي لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت في إهداره لسنوات بل ولمدة عقود.

كما تناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وسير العمل في عدد من المرافق العمومية.