جبهة الحرية الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

أعلنت "جبهة الحرية الأفغانية" مسؤوليتها عن هجوم وقع مساء أمس الجمعة، في كابول، وأسفر عن مقتل 3 أعضاء وإصابة 4 آخرين من حركة طالبان.

وأعلنت الجبهة، التي تردد أنها تضم أفرادا من قوات الأمن بحكومة أفغانستان السابقة، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم في مفترق طرق "سبين كيلي"، في المنطقة الخامسة، بالعاصمة كابول، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وطبقا لبيان الجبهة: "وقع الهجوم حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي الليلة الماضية، ونتيجة لذلك، قتل 4 أفراد بالإمارة الإسلامية وأصيب ثلاثة آخرون".

لكن أكدت الإمارة الإسلامية، وقوع الانفجار، في مفترق طرق "سبين كيلي"، في المنطقة الخامسة في كابول، قائلة إن شخصين أصيبا فقط.