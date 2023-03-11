الحزب الشيوعي الصيني يختار لي تشيانج رئيسا جديدا للوزراء

عين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشيانج رئيسا جديدا للوزراء، وهو سياسي رفيع المستوى يعرف بأنه مقرب من الرئيس الصيني شي جين بينج.



وكما كان متوقعا، صوتت اليوم السبت أغلبية ساحقة من مندوبي الحزب المختارين وعددهم 3 آلاف لصالح لي تشيانج (63 عاما) خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي ينعقد على مدى أسبوع، وهو تجمع كبير للحزب الشيوعي في بكين.



وحل لي تشيانج، زعيم الحزب السابق في مدينة شنغهاي، محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانج الذي قضى في المنصب ولايتين.



وبشكل تقليدي، يتولى رئيس وزراء الصين مسؤولية التخطيط الاقتصادي في البلاد. غير أن هذا الوضع تغير بشكل كبير، خلال تولي شي المنصب، حيث سعى إلى تركيز السلطة في يديه في الكثير من المجالات.



يذكر أن لي تشيانج، صاحب مسيرة مهنية طويلة كان معظمها في الساحل الشرقي الصيني المزدهر. وتردد أنه يتمتع بخبرة اقتصادية وموقف ودي في التعامل مع الشركات الخاصة.



وعلى عكس سابقه، يعتبر لي تشيانج مقربا من الرئيس شي الذي حصل على ولاية ثالثة غير مسبوقة من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس الجمعة.



وخلال اجتماع المجلس هذا العام، الذي من المقرر أن يستمر حتى بعد غد الاثنين، وافق المندوبون أيضا على خطط شي لأكبر إعادة تنظيم للحكومة منذ سنوات.



وتركز الخطط على "الريادة التكنولوجية" الصينية وتشمل الاستغناء عن حوالي 5% من وظائف الحكومة.