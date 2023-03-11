قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يمثّل إضافة كبيرة لـ"زهرة الجنوب".



وأضاف خلال مقابلة مع فضائية ten، على هامش المهرجان، أنه يحرص على حضور أية احتفالية تُنظم في أسوان باعتبار ذلك يمثل قيمة مضافة للمحافظة.



وأشار إلى عوائد كبيرة تربحها المحافظة على الصعيد السياحي من وجود الفنانين والفنانات في أسوان، مؤكدا أن مصر حققت الريادة على مدار تاريخها.



وتابع: "لازم نحافظ على بلدنا زي ما سيادة الرئيس السيسي بيقول.. لازم نهتم بها ونحط مصر قدام عينينا".



وشدد على أن المهرجان الذي يُعقد في دورته السابعة، يحمل الجديد كل عام، وهو ما يُدخل البهجة على عموم محافظة أسوان.



وانتهت مساء الجمعة، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.



وفي ختام الفعاليات، أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.