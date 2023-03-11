بايدن يعين أمريكيين اثنين من أصل هندي في اللجنة الاستشارية للسياسة التجارية والمفاوضات

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أمريكيين اثنين من أصل هندي، هما رافاثي أدفيتي المديرة التنفيذية لشركة فليكس، ومانيش بابنا المدير التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في اللجنة الاستشارية للسياسة التجارية والمفاوضات، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

وأعلن بايدن عن اعتزامه تعيين 14 شخصا في اللجنة الاستشارية، التي تقدم استشارات سياسة شاملة للممثل التجاري للولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون تنمية السياسة التجارية الأمريكية وتنفيذها وإدارتها.

وذكر البيت الأبيض أن الاستشارات تشمل أهداف التفاوض ومواقف المساومة قبل دخول الاتفاقات التجارية، وأثر تطبيق الاتفاقات التجارية، والأمور المتعلقة بسريان أي اتفاق تجاري بمجرد دخوله حيز التنفيذ، وتطبيق السياسة التجارية للولايات المتحدة وإدارتها.