شوقي علام: لا مانع من الزغاريد وارتداء الأبيض احتفاء بمكانة الشهيد

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إن الاحتفال بيوم الشهيد غير متوقف على استدعاء ذكريات المجد وقصص البطولة للقوات المسلحة والشرطة.

وطالب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، باستلهام الدروس من قصص شهداء الشرطة والجيش، التي تغرس قيم الولاء وحسن الانتماء وحب الوطن؛ لرفعة وعزة مصر وتعزيزا للمشاعر الصادقة الحافلة بالوفاء والاحترام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا مانع من الأعراف والتقاليد التي تعلو من شأن الشهيد، من خلال إبداء السعادة والفرحة لنَيل شرف الشهادة، علاوة على إطلاق الزغاريد وارتداء الأبيض.

وبشأن تخصيص يوم 9 من مارس كل عام للاحتفاء بالشهيد، نوه مفتي الديار أنها رتبة عالية ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة تعد توضيحا للجيل الجديد معنى الشرف والانتماء والقدوة الحسنة، ومعرفة أبطال ضحوا بأرواحهم؛ لمواجهةِ أعداء الوطن من الجماعات الإرهابية.

وتابع: "لا فرق بين الدفاع عن الدين والنفس، والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله أعلى درجات الشهادة، فمن قاتل تحت راية الحق وبصر الدولة والجيش النظامي فهو في سبيل الله، دون الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُشرعِن لنفسها القتال وتحتكره، وهذه الرايات ليس لها شرعية؛ لأن القتال هنا يكون في سبيل الشيطان".