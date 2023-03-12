جنازة فتى وفتاة من ضحايا العنف في بلدة برامشه الألمانية

أقيمت جنازة فتى وفتاة من ضحايا العنف في بلدة برامشه قرب أوسنابروك بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.

سقط الفتى (16 عاما)، والفتاة (19 عاما) في غضون أيام قليلة ضحية لجريمتي عنف.

حضر حوالي 200 شخص الجنازة غير الطائفية التي ضمت جميع المذاهب دون تمييز وأقيمت في كنيسة سان مارتن البروتستانتية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

في بداية مراسم التأبين سادت دقيقة صمت.

كان الفتى توفي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر إطلاق نار عليه على يد رجل في الحادية والثمانين من العمر، يعيش في نفس المبنى السكني الذي يقيم به الفتى، ثم جرح نفسه.

صدرت بحق الرجل مذكرة توقيف بتهمتي القتل العمد والشروع في القتل العمد.

وقيل إنه كان يستهدف والدة الصبي.

وبعد بضعة أيام، عثر على فتاة في التاسعة عشرة من العمر مصابة بجروح خطيرة بالقرب من ساحة الرماية في منطقة برامش بينته.

كان حفل عيد ميلاد هذه الفتاة الثامن عشر أقيم بهذه الساحة.

وتأكدت وفاة الفتاة في المستشفى، وقبض على شاب يبلغ العشرين عاما بعد ساعات قليلة داخل منزله.

ويتهم الشاب بارتكاب جريمة قتل الفتاة والاعتداء عليها جنسيا..