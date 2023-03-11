سيكسرز يواصل انتصاراته في دوري كرة السلة الأمريكي على حساب تريل بليزرز

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حقق فيلادلفيا سيفنتي سيكرز الانتصار الرابع له على التوالي ،وتغلب على بورتلاند تريل بليزرز 120 / 119 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جويل إمبيد 39 نقطة لسيكسرز وأضاف جيمس هاردن 19 نقطة ليحقق الفريق الفوز الـ 44 له هذا الموسم مقابل 22 هزيمة.

وكان أنفيرني سيمونز أبرز عناصر تريل بليزرز خلال المباراة وسجل 34 نقطة وأضاف جيريمي جرانت 24 نقطة ،لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ 36 مقابل 31 انتصارا.

وسجل جيمي بتلر 33 نقطة وأضاف تايلر هيرو 25 نقطة ليتغلب ميامي هيت على كليفلاند كافاليرز 119 / 115 .

ورفع ميامي هيت بذلك عدد انتصاراته في الموسم إلى 36 مقابل 32 هزيمة.

وسجل دونوفان ميتشل 42 نقطة لكافاليرز لكن الفريق تلقى الهزيمة السابعة والعشرين له هذا الموسم مقابل 42 انتصارا.

وفي مباراة استمرت لوقت إضافي، تغلب بروكلين نتس على مينيسوتا تيمبروولفز 124 / 123 ،مستفيدا من تألق ميكال بريدجس الذي سجل 34 نقطة.

وسجل تراي يانج 28 نقطة وتألق في الثواني الأخيرة ليقود أتلانتا هوكس إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 114 / 107 ،كما تغلب سان أنطونيو سبيرز على دنفر ناجتس 128 / 120 .